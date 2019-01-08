Son Dakika Haberleri: Konya Fetö Operasyonunda Türk Yıldızları Pilotunun da Olduğu 21 Asker Tutuklandı

Konya Fetö Operasyonunda Türk Yıldızları Pilotunun da Olduğu 21 Asker Tutuklandı

2 saat önce

Konya FETÖ operasyonunda Türk Yıldızları pilotunun da olduğu 21 asker tutuklandı(Tür: Yurt)

Konya Fetö Operasyonunda Türk Yıldızları Pilotunun da Olduğu 21 Asker Tutuklandı, System.String[]
Konya FETÖ operasyonunda Türk Yıldızları pilotunun da olduğu 21 asker tutuklandı

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:10 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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