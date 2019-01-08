Konya Fetö Operasyonunda Türk Yıldızları Pilotunun da Olduğu 21 Asker Tutuklandı
2 saat önce
Konya FETÖ operasyonunda Türk Yıldızları pilotunun da olduğu 21 asker tutuklandı(Tür: Yurt)
Konya
FETÖ operasyonunda Türk Yıldızları pilotunun da olduğu 21 asker tutuklandı
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:10 Kaynak: DHA
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