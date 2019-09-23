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Konya fotoğraf sanatçıları eşsiz gün batımını fotoğrafladı

47 dakika önce

Fotoğraf sanatçıları eşsiz gün batımını fotoğrafladıKonya'da, yerli ve yabancı 200 fotoğrafçının katılımıyla düzenlenen fotoğraf etkinliğinde Beyşehir Gölü'nde gün batımı fotoğraflandı.

Konya fotoğraf sanatçıları eşsiz gün batımını fotoğrafladı, System.String[]

Fotoğraf sanatçıları eşsiz gün batımını fotoğrafladı

Konya'da, yerli ve yabancı 200 fotoğrafçının katılımıyla düzenlenen fotoğraf etkinliğinde Beyşehir Gölü'nde gün batımı fotoğraflandı.

Beyşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 'Sille Sanat Sarayı 8'inci Üyeler Buluşması'nda İran, İsviçre, İngiltere gibi ülkelerden katılımcıların olduğu 200 fotoğrafçı bir araya geldi. Fotoğraf tutkunları, Beyşehir Gölü'nde, gün batımı ile ortaya çıkan alacalı renkleri ve göldeki balıkçıları fotoğrafladı. 7 farklı rengin oluştuğu gün batımında kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı.

Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:41 Kaynak: DHA
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