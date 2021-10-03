Konya GastroFest'e 2. Gününde Yoğun İlgi

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin mutfak kültürünü tanıtmak için gerçekleştirdiği Konya GastroFest ikinci gününde yoğun ilgi gördü.

Kalehan Ecdat Bahçesi'nde devam eden Konya GastroFest'e ikinci gününde de Konya'dan, yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda misafir yoğun ilgi gösterirken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatandaşlarla bir araya gezerek stantları gezdi.

Meşhur Konya Etliekmeği'nin yapıldığı bölümde tezgah başına geçerek etliekmek yapan Başkan Altay'a Türkiye Aşçılar Federasyonu'na bağlı aşçılar tarafından önlük ve madalya hediye edildi. Başkan Altay, festival alanında çocuklara ayrılan alanda da çocuklarla sohbet etti.

BEKLEDİĞİMİZİN ÇOK DAHA ÜZERİNDE BİR KATILIM OLACAK

Festivalin ikinci gününü değerlendiren Başkan Altay, dün açılışı yapılan festivale bugün de sabah saatlerinden itibaren vatandaşların ilgisinin yüksek düzeyde olduğunu ifade etti. Başkan Altay, "İnşallah beklediğimizin çok daha üzerinde bir katılım olacak. Özellikle çocuklarımız için özel etkinlik alanlarımız var. Kabaklardan yapılmış bir bahçemiz var ve Konya'ya ait tüm yemeklerin ikram edildiği statlarımız var. Dolayısıyla tüm hemşehrilerimizi Kalehan Ecdat Bahçesi'ndeki Gastrofest'e bekliyorum. Festivalimize katılarak bizi yalnız bırakmayan tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Onların gösterdiği bu yoğun ilgi bizim bu konudaki cesaretimizi artırdı. Konya'nın yemek kültürünü inşallah hep birlikte tanıtmaya devam edeceğiz. " diye konuştu.

Konya'nın zengin mutfak kültürünün tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen festivale katılan ziyaretçiler, şehrin nefis yemeklerini ve tatlılarını yakından tanıma fırsatı buluyor. Konya GastroFest'in kapıları 3 Ekim Pazar 22. 00'ye kadar ziyarete açık olacak.