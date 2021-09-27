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"Konya GastroFest" ile kentin yemek kültürü tanıtılacak - Son Dakika

"Konya GastroFest" ile kentin yemek kültürü tanıtılacak

27.09.2021 12:37

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, GastroFest ile kentin yemek kültürünün tanıtılmasının hedeflendiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, GastroFest ile kentin yemek kültürünün tanıtılmasının hedeflendiğini söyledi.

Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Konya GastroFest"in 1-3 Ekim tarihlerinde yapılacağını söyledi.

Dünyada yeni akımlardan birinin de yemek kültürü olduğunu dile getiren Altay, "Gastronomi, turizmin önemli destinasyonlarından biri haline geldi. Ülkemizde de son dönemlerde hızla yükseliyor. Konya olarak bu manada yemek kültürümüzü tanıtmak adına önemli faaliyetler yürütüyoruz." diye konuştu.

Altay, Konya'nın 9 bin yıl önce Çatalhöyük'ten başlayarak, şehir hayatını sürdürebilmiş dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çatalhöyük kazılarında bulunan buğdaydan da insanların o gün de birlikte AŞ pişirdiklerini, yemek yediklerini, aşlarını paylaştıklarını ve birlikte yaşadıklarını görebiliyoruz. O günden itibaren de Konya dünyanın önemli merkezlerinden birisi olmuş. Ecdadımız Orta Asya'dan başlayan yolculuğunda hem oradaki bilgi birikimini buraya aktarmış hem de gelirken yolda bulduğu bütün medeniyetlere ait bilgi birikimini buraya getirerek, Selçuklu Sarayı'nda harmanlayarak Anadolu yemek kültürünü ortaya koymuş."

Çatalhöyük'te başlayan medeniyeti, Orta Asya'dan uzanan yolculuğu ve saray kültürünü anlatmayı amaçladıklarını belirten Altay, 2019'da Konya Mutfak Çalıştayı ve 2020'de Ateşbaz-ı Veli Mutfak Kültürü Sempozyumu düzenlendiğini hatırlattı.

Altay, Konya'nın kendine has yemek kültürünü coğrafi işaret olarak tespit etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Bunun için yapmış olduğumuz 51 başvurudan 21'i neticelendi. Şu an itibarıyla 21 ürünümüze daha coğrafi işaret belgesi almış olduk. 30'uyla ilgili süreç devam ediyor. Şu anda arkadaşlarımız 34 yeni ürünle ilgili çalışmaları da tamamladılar, inşallah onunla ilgili de en kısa sürede başvuruları yapmayı arzu ediyoruz." diye konuştu

Altay, "Gastrofest ile amacımız Konya'ya, bu payitaht şehri görmeye gelenlere, Hazreti Mevlana'yı ziyaret edenlere de iyi bir yemek ikram edebilmek, Konya'nın, Anadolu'nun kadim kültürünü onlara anlatabilmek. 1-3 Ekim'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde gerçekleştireceğimiz GastroFest'i düzenliyoruz. Bu yıl kapılarını ilk kez açacak. İnşallah bunu geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Bu yıl temamızı dünya üzerinde türbesi olan ilk aşçı Ateşbaz-ı Veli Hazretlerine ithafen 'Aşçı Dede' olarak kutluyoruz ve sloganımız da 'Benim şehrimde yemek bir medeniyettir.' Festivalimize mutfak alanına hizmet eden 150 katılımcı ayrıca 300'e yakın Türkiye ve dünyadan çok önemli şef iştirak edecek. Türkiye Aşçılar Federasyonu ile İtalya, İspanya ve Hırvatistan'dan da aşçı federasyonu temsilcileri katılacak." ifadelerini kullandı.

Festivalin açılışını Ateşbaz-ı Veli türbesinde dua ederek yapacaklarını anlatan Altay, temsili olarak türbeden getirilen tuzun yemeklere katılmasıyla festivalin resmen başlayacağını dile getirdi.

Altay, Konya'daki üniversitelerin gastronomi bölümünden mezun olan geçlere de festivalde kuşak giydirme töreni yapılacağını sözlerine ekledi.

Konya GastroFest ile kentin yemek kültürü tanıtılacak
Konya GastroFest ile kentin yemek kültürü tanıtılacak

Uğur İbrahim Altay, Çatalhöyük, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Konya GastroFest' ile kentin yemek kültürü tanıtılacak - Son Dakika


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