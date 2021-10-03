Konya GastroFest on binlerce lezzet tutkununu ağırladı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin mutfak kültürünü tanıtmak için gerçekleştirdiği Konya GastroFest'i 3 gün boyunca on binlerce kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kalehan Ecdat Bahçesi'nde "Benim şehrimde yemek bir medeniyettir" sloganıyla ilk kez gerçekleştirilen Konya GastroFest'te, 3 gün boyunca Konya ve ilçelerinin nefis yöresel yemekleri, tatlıları ve mutfak zenginliği yurtiçinden ve yurtdışından festivale katılan on binlerce lezzet tutkunuyla buluştuğu belirtildi.

Uluslararası festivalde, Konya mutfağının tanıtıldığı ifade edilen açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Beklediğimizin çok üzerinde bir ilgi oldu. Stant açan belediyelerimize, esnafımıza ve tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum. 3 günde 250 binden fazla insanımızı ağırladık. Böylece Konya'nın gastronomiye ilgisinin ne kadar fazla olduğunu görmüş olduk. Yemek kültürümüzü tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Konya'da yemek bir medeniyet. Çatalhöyük'ten başlayarak Ateş Baz-ı Veli Hazretlerine kadar gelen bir geleneği sürdürüyoruz. Konya'yı, Konya mutfağını ve Ateş Baz-ı Veli Hazretlerini, Mevlevi mutfak kültürünü, Konya'nın kadim geçmişini tüm dünyaya tanıtmayı arzu ediyoruz. İnşallah gelecek yıl çok daha coşkulu ve büyük olacaktır. İlgi gösteren herkese teşekkür ediyorum."