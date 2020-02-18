Konya, gastronomi merkezi olma yolunda ilerliyor - Son Dakika
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Konya, gastronomi merkezi olma yolunda ilerliyor

7 saat önce

KONYA'da, her geçen gün inanç turizmi nedeniyle yerli ve yabancı turist sayısı yükselirken, yöresel lezzetlere de ilgi artıyor.

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KONYA'da, her geçen gün inanç turizmi nedeniyle yerli ve yabancı turist sayısı yükselirken, yöresel lezzetlere de ilgi artıyor. Bunun üzerine 129 yıldır yöresel furun kebabı yapan ve bu geleneği 5'inci kuşak olan sürdürmeye devam eden Gazyağcı Furun Kebabı ustası Hüseyin Çınalı,  Anadolu'nun dört bir köşesinde yaptığı ar-ge çalışmasıyla organik kahvaltılıklar sunarak Konya'yı gastronominin merkezi haline getirmeye çalışıyor.

Geçen eylül ayında restoranında düzenlediği gastronomi festivaliyle bir günde 10 bin kişiyi ağırlayarak Konya mutfağındaki 100'e yakın yemeği tattıran Hüseyin Çınalı, dün de yine restoranındaki lasmanda yöresel yemeklerla, farklı yörelere ait 50 çeşit kahvaltılığı davetlilere tattırdı. Gazyağcı Furun Kebabçısı olarak 129 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Hüseyin Çınalı, halk tarafından fırın kebabı olarak bilinen furun kebabının erkek kuzu etinin ön kolundan yapıldığını belirtti. Yaklaşık 7 saat hiçbir katkı maddesi olmadan pişirilmesi gerektiğini ifade eden Çınalı şunları söyledi:

"Furun kebabı kuzu etinden yapılır ve 100 yıl önceki reçete nasılsa o satın almaları yapıp ona göre yapıyoruz. Kuzu etinin ön kolundan ve erkek kuzu olmak şartıyla yapılır. Bugün birçok yerde furun kebabı haşlama olarak yapılıyor. Furun kebabı üstü tamamen kapanmaz ve yaklaşık 6- 7 saat boyunca en ufak katkı maddesi koyulmadan yapılan yemektir. Konya mutfağının en önemli yemeğidir."

Konya mutfağını yurt geneline tanımak için önemli organizasyonlar yaptıklarını hatırlatan Çınalı, "Konya gastronominin merkezi sayılır.  Çünkü  Konya mutfağının 330'e yakın  yemeği var. Sadece gastronomi olarak değil. Hz. Mevlana'nın türbesiyle de  turizmde önemli bir yere sahip.  Amacımız  gastronomiyle de bunu birleştirip Konya'ya gelen yerli ve yabancı turistleri daha iyi konuk etmektir.  Geçen 7 Eylül'de burada restoranımızda  gastronomi festivali düzenledik. Bir günde 100  festivali düzenledik bir günde 10 bin insan ağırladık. 100'ye yakın yemeği misafirlerimize ikram ettik. Ciddi geri dönüşler oldu. Konya'da gastronomi için biz bunun fitilini ateşledik. Bu yıl tekrar festival düzenleyeceğiz" dedi.

Konya mutfağını diğer yöresel ürünlerle de buluşturmak için Türkiye'nin dört bir yanını gezip ar-ge çalışması yaptığını ifade eden Çınalı, şu ifadelere yer verdi.

'Türkiye'nin dört bir yanını tek tek gezip ar-ge çalışması yaptım ve  o güzel tatları buraya getirdim. Şimdi o ürünleri kahvaltılık olarak misafirlerimize sunuyoruz. Kahvaltıda 50 çeşit ürünümüz var; Kars kaşarı, Balıkesir mihaliç peyniri, orjinal Ezine peyniri var. Buradaki ürünler, bizzat köylerden  topladığımız ürülerdir.  Her hafta  25 ilden siparişlerimiz geliyor.  Kahvaltıda yine değişik tat olması için  kebaplı omletimiz, Hatay kömbesi, Kahramanmaraş'ın tarhana cipsi var doğal. Hatay'ın yine havalı zeytini, leblebi gibidir.  Afyonkarahisar'ın orjinal manda kaymağı var. Bunun yanında patlıcan, turunç, ceviz reçellerimiz. Bunlar bizim kendi yaptığımız reçellerdir. En önemlisi de Konya yöremize ait küflü peynirimizi var.  Küflü peynirden yapılan yine eskilerden kalma alışkanlık yağ somunu var. Bununla birlikte böbrek salatamızı yeni bir tat olarak misafirlerimize sunduk. "


- Konya
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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:55 Kaynak: DHA
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