Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ürettiği koruyucu maskeleri Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na... - Son Dakika

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarafından 500 koruyucu maske üretildiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, adliye çalışanlarının kullanması amacıyla üretilen maskelerin, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin tarafından Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'a teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Şahin, "Koruyucu maske üretimi devam ediyor. Sağlık çalışanlarımız, emniyet güçlerimiz başta olmak üzere tüm kurumlara desteklerimiz devam edecek. Bu sürecin birlik ve beraberlikle atlatılacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.