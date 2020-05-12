Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden İl Emniyet Müdürlüğüne maske desteği - Son Dakika

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Selçuklu Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında bin 300 korumalı maske üretildiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, üretilen maskelerin, emniyet personelinin kullanması için, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin tarafından Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'a teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Emniyet Müdürü Aydın'ın da Şahin ve çalışanlara hediye vererek, teşekkürleri ilettiği kaydedildi.