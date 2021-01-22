Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, "ilk yerli cistuslu pastili" üretti - Son Dakika

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, "ilk yerli cistuslu pastili" üretti

22.01.2021 15:27
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi,

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, "İlk ürünümüzü ruhsatlandırarak ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, "İlk ürünümüzü ruhsatlandırarak ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 'Sanayi ile iç içe üniversite' modelinin ne derece doğru olduğu, Üniversitemiz adına ruhsatlandırılan 'Viroout Herbal' ürünümüz ile kanıtlanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre, 900 binin üzerinde çiftçinin pancar üretici kooperatiflerinin iştiraki Konya Şeker'in kurucusu olduğu Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, önemli bir başarıya imza attı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, ithal edilen cistuslu pastil ile ilgili 3 yıldır yürüttüğü bilimsel çalışmaları tamamladı ve "ilk yerli cistuslu pastil"i "Viroout Herbal" markasıyla Türkiye'ye kazandırdı.

Böylece, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin yoğun çalışmasıyla, yurt dışından ithal edilen ve antiviral etkili olarak tanıtılarak Türkiye'de satışı yapılan cistuslu pastilin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılmış versiyonu ilk kez yerli Cistus creticus (Laden) bitkisi kullanılarak üretilmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, üniversite olarak ürün çeşitliği konusunda önümüzdeki süreçte önemli adımlar atmayı planladıklarını aktardı.

Çökmüş, üniversitenin 2013 yılında Konya Şeker tarafından 25. ve 26. dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'un geniş ufku ve doğru modeli ile kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ünversitemiz 'Bilgiyi Ürüne Dönüştüren Üniversite' ilkesi doğrultusunda özellikle gıda ve tarım alanında insan refahına katkı sağlayacak ve ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak birçok projeyi zaten Anadolu Birlik Holding iştirakleri ile hayata geçirmişti. Fakat şimdi ilk ürünümüzü ruhsatlandırarak ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu şekilde 'sanayi ile iç içe üniversite' modelinin ne derece doğru olduğu, Üniversitemiz adına ruhsatlandırılan 'Viroout Herbal' ürünümüz ile kanıtlanmış oldu.

Laden-cistus bitkisi ülkemizde Trakya'dan Adana'ya kadar geniş bir alanda yayılış göstermektedir. Çalışmamızda öncelikle 35 farklı bölgeden bitki örnekleri toplandı ve antioksidan özellikleri yönünden karşılaştırmalar yapıldı."

"Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılarak üretim gerçekleştirildi"

Sürece ilişkin bilgi veren Çökmüş, ürünün, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri'nin destekleriyle hammadde kaynağı olan bitkilerin temin edilerek Üniversite bünyesinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın destekleriyle kurulan, "Yeni Nesil Gıda Kit ve Referans Madde Araştırma Geliştirme Merkezi (KİT-ARGEM)" ve "Konya Şeker Atıştırmalık Ar-Ge Birimi" alt yapısı kullanılarak tamamen Üniversite tarafından geliştirilen yöntem ve bileşimle geliştirildiğini aktardı.

Daha sonra ise Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılarak üretim gerçekleştirildiğini bildiren Çökmüş, şu ifadeleri kullandı:

"Başlangıçtan ticari üretime kadar geçen bu süreçte yer alan Üniversitemiz ve Konya Şeker personelini içtenlikle tebrik ediyorum. Bu çalışmamız ile orman yangın bitkisi, olarak tanımlanan ve yurtdışına sadece ham bitki materyali olarak satılan yerel gen kaynağımız olan laden-cistus bitkimiz katma değerli ürünlere dönüştürüldü ve bu bitkiden yerli ve milli bir ürün elde edilmiş oldu. Bundan sonraki süreçte laden bitkisi ile ilgili oluşacak ihtiyaçtan dolayı özellikle orman köylülerine istihdam yaratılarak kırsal kalkınmaya katkı sağlanmış olacak."

"Milli duygularla kendi kaynaklarımızı ekonomiye aktarmak için cistus üzerinde çalışmaya başladık"

İlk yerli cistuslu pastilin üretim aşamasındaki akademik çalışmaların başkanlığını yürüten Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Münevver Sökmen, çalışmalara üniversitenin mottosu "Doğal Olarak Bizden" sloganıyla işe başladıklarını aktardı.

Sökmen, doğal ürünleri endüstriye kazandırma hedefinde olduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu anlamda birçok araştırmayı zaten uzun yıllar yapıyorduk ama karşımıza laden-cistus ile ilgili bazı çalışmalar, bazı ürünler çıktı. Hali hazırda piyasada satılan bir ürünün etken maddelerinin yurt dışına ülkemizden gittiğini öğrendik, bunu görünce iş bize biraz daha cazip geldi. Birazda milli duygularla kendi kaynaklarımızı ekonomiye aktarmak için cistus üzerinde çalışmaya başladık.

Ülkemizde yetişen bütün cistus türlerini örnekleyerek geniş bir çalışma yaptık. Hepsinin tek tek ekstrasyonlarını yaptık, etken maddelerini ayırdık, her birinin bize göre önemli olan antioksidan özelliklerini, toplam fenolik madde içeriklerini belirledik. Bu aşamaların tamamında hiçbir toksik organik çözücü kullanmadık."

Özellikle cistus creticus türünün çok önemli bir koruyucu özelliği bulunduğunun ve bilinen en yüksek fenolik madde içeriğine sahip olduğunun görülmesi üzerine çalışmaları Cistus creticus üzerine yoğunlaştırdıklarının altını çizen Sökmen, materyali doğadan kendilerinin toplandığını aktardı.

Sökmen, çalışma aşamaları hakkında bilgi vererek, "Pastillerin bütün kalite parametreleri, etkinlik analizleri akredite laboratuvarlar tarafından test edilerek son ürün haline getirildi. Markamız 'Viroout Herbal' olarak tanımlandı, tescillendi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldı. Dolayısıyla doğadan tüm güvenceleri verilerek üretilmiş, tamamen kendi bilgi ve becerimizle doğal, kullanılabilir bir pastili üretmiş olduk. Umarım vatana millete hayırlı olur, hedefimiz bu bizim. Amacımız 'Doğal olarak bizden" sloganına uygun, yerli ve milli bir ürünü üretmekti, bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, "Viroout Herbal" markasıyla piyasaya sunulan Cistus'lu pastilin önümüzdeki süreçte farklı çeşitlerini de üretme çalışmalarını da yürütüyor.

Konya Şeker, Üniversite, Konya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 'ilk yerli cistuslu pastili' üretti - Son Dakika Ekonomi


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