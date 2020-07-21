Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencilerine en fazla yatırım yapan üniversitelerin başında yer... - Son Dakika

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencilerine en fazla yatırım yapan üniversitelerin başında yer...

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, öğrencilerine sağladığı burslar, öğrencileri için yaptığı yatırımlar ve Ar-Ge gelirlerinin oranı ile Türkiye'nin ilk 3 üniversitesi arasında yer aldı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencilerine en fazla yatırım yapan üniversitelerin başında yer..., System.String[]

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, öğrencilerine sağladığı burslar, öğrencileri için yaptığı yatırımlar ve Ar-Ge gelirlerinin oranı ile Türkiye'nin ilk 3 üniversitesi arasında yer aldı.


Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından yayımlanan, Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinin farklı kategorilerde değerlendirildiği "2019 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu"nda öğrencilerinin bursluluk oranı, öğrencilerine yaptığı yatırım ve proje ve araştırma gelirleri açısından devlet ve vakıf üniversiteleri dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında ilk 3 içerisinde yer aldı.


2017-2018 eğitim ve öğretim yılında üniversitelerin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranını ifade eden eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı sıralamasında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, yüzde 56 oranında eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı ile Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında 2. sırada yer aldı. Türkiye ortalamasının yaklaşık yüzde 10 olduğu eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, öğrencilerine sağladığı eğitim bursları ile Türkiye ortalamasının 5 katından daha fazla bir oran yakaladı. 2018 mali yılında danışmanlık, proje ve araştırmalar dahil öz gelir, döner sermaye, fon vb. merkezi (özel) bütçe dışı toplam gelirin üniversitenin gerçekleşen yıllık bütçesine oranını gösteren Merkezi (Özel) Bütçe Dışı Gelir Oranında ise Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında 3. sırada yer aldı. Listedeki ilk 5 üniversite arasındaki tek vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi böylece Ar-Ge ve proje gelirlerinin de etkisi ile merkezi (özel) bütçe dışı gelir oranı açısından Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında 1. sırada yer alma başarısını gösterdi. Üniversiteler ortalamasının yüzde 7.5 olduğu bu kategoride Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Türkiye ortalamasının 3 katından fazla merkezi (özel) bütçe dışı gelir oranı (yüzde 27.42) elde etti. YÖK tarafından yayımlanan rapordaki bir diğer önemli kriter olan 2018 mali yılında yatırım bütçesi hariç aktif öğrenci başına yapılan cari harcama miktarına göre ise Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Türkiye'deki üniversiteler arasında 2. sırada yer aldı.


"Bu yılki başarımız bizim için bir ilk değil"


YÖK'ün yayımladığı rapor ile ilgili açıklamalarda bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin raporda en kritik öneme sahip başlıklardan 3 tanesinde ilk 3 sırada yer aldığını belirtirken, bunun geçtiğimiz yıllarda Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin gösterdiği başarının devamı niteliğinde olduğunu belirtti. Prof. Dr. Cumhur Çökmüş "Bu yılki başarımız bizim için bir ilk değil, geçtiğimiz yıllarda da YÖK'ün yayımladığı benzer raporlarda üniversitemiz ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında yer alma başarısını göstermişti. Bu yılki rapora baktığımızda, üniversitemizin eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı açısından Türkiye'de 2. sırada yer aldığını, Türkiye ortalaması yüzde 10 civarında iken üniversitemizin yüzde 56 ile Türkiye ortalamasının 5 kat üzerine çıktığını görüyoruz. Sadece Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü olarak değil, aynı zamanda bir akademisyen ve bir eğitimci olarak bunun özellikle bir vakıf üniversitesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversitemiz öğrenci başına düşen cari harcama miktarı açısından da Türkiye'deki üniversiteler içerisinde 2. sırada yer alarak öğrencilerine verdiği değeri, onlar için eğitim, araştırma ve sosyal alanlarda yaptığı yatırımlar ile göstermiş oldu. Üniversitemiz ayrıca, ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleştirdiği Ar-Ge projeleri ve aldığı destekler sayesinde merkezi bütçe dışı gelir oranı en yüksek olan ilk 5 üniversite arasında tek vakıf üniversitesi olarak 3. sırada yer aldı. Bir diğer ifadeyle üniversitemiz, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında merkezi bütçe dışı gelir oranı en yüksek üniversite oldu. Bu netice, bir araştırma üniversitesi olarak kurulan üniversitemizin, kuruluş tarihi de göz önüne alındığında oldukça kısa süre içerisinde Ar-Ge anlamında gerçekleştirdiği projeler ile misyonuna uygun şekilde yol aldığını ve her geçen yıl daha da iyi bir seviyeye çıktığını gösteriyor" dedi.


Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini Konya Şeker kurdu


Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, "Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin ülkemizin önde gelen üniversitelerinden olduğu bir kez daha tescillendi. Üniversitemizin arkasında Torku markasının mimarı, ülkemizin sayılı kuruluşlarından, Türk Çiftçisinin pancar üretici kooperatiflerinin bir iştiraki olan Konya Şeker ve Anadolu Birlik Holding yer alıyor. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini Konya Şeker kurdu. Kooperatif temelli bu yapının desteği ile üniversitemiz öğrencilerine en iyi imkanları sağlarken onlara 45 tesis ile gerçek bir üniversite-sanayi işbirliği ortamında eğitim alma ve henüz mezun olmadan ciddi bir tecrübe kazanma imkanı sunuyor" ifadelerini kullandı.


Prof. Dr. Çökmüş, "Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'un vizyonu ile kurulduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu ülkemizde eşi bulunmayan bir model ve bu model ile gençlerimizin eğitimine farklı bir alternatif getiren Kurucu Başkanımız Sayın Recep Konuk'tur. Ben bu vesile ile kendisine bugüne kadar bizlere çizdiği yol ve verdiği destekten ötürü bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - KONYA

Türkiye, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 11:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencilerine en fazla yatırım yapan üniversitelerin başında yer... - Son Dakika Ekonomi
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