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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, yerli ve milli buğday ıslahında sona geldi - Son Dakika

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, yerli ve milli buğday ıslahında sona geldi

16.06.2021 14:08

KONYA Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin tarımsal üretimde verimliliği artırmak için başlattığı tohum ıslah projelerinden biri olan ve 5 yıldır yürüttüğü buğday ıslahında son aşamaya gelindi.

KONYA Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin tarımsal üretimde verimliliği artırmak için başlattığı tohum ıslah projelerinden biri olan ve 5 yıldır yürüttüğü buğday ıslahında son aşamaya gelindi. Konya Şeker'in kurucusu olduğu Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin eğitim öğretime başlamadan önce 2016 yılında başlattığı ilk projelerden biri olan ve buğday tohumluğu ıslahını hedefleyen proje, kuruluşta belirlenen ihtiyaç tespitinin bir sonucu olarak devreye alındı.

Üniversitenin kuruluş sürecinde Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk'un ısrarla üzerinde durduğu konulardan biri olan ve özellikle pancar münavebesinde ekilen ürünlerin dekara verimini arttıracak tohumluk çalışmaları ile pancar üreticisinin dekarda aldığı verimi arttırarak, hem pancardan hem münavebe ürünlerden daha çok kazanmasını sağlayarak pancar üretiminde sürdürülebilirliği ve sürekliliği sağlama hedefi çerçevesinde Konya Şeker ve KGTÜ işbirliği ile başlatılan proje ile bölge iklim ve arazi yapısına uygun buğday tohumluklarından çaprazlama yoluyla ıslah edilmiş yüksek verimli yeni tohumluk üretimi hedeflendi. Bu sene hasat edilecek tohumların gelecek yıl verimlilik testi için çiftçi şartlarında ekimi yapılacak ve ondan sonraki süreçte de ıslah edilen tohumluk tescillenecek. Hasat öncesi buğday ıslahının yapıldığı tarlalarda bir program düzenleyen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin projeyi yürüten akademisyenleri, ıslah çalışmalarında gelinen son aşama hakkında bilgi verdiler. Programda ilk olarak konuşan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Cumhur Çökmüş şunları söyledi; 'Bu ıslah çalışmalarına 2016'da eğitim-öğretime başladığımız yıl başladık, 5 yılını tamamladık, aday çeşitlerimizi belirleme aşamasına yaklaştık. Bizi heyecanlandıran hem verim hem kalite değerleri açısından umut vadeden çeşitleri görmüş bulunuyoruz.'

"BUĞDAY YERLEŞİK TARIMIN İLK ÜRÜNÜDÜR"

Anadolu Birlik Holding'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Taner Taşpınar, 'Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, niçin buğdayla başladı' Çünkü buğday tarım sektörünün alfabesidir hem de pancara münavebe bitkilerinden biridir. Yani bizim ortaklarımız pancar üreticisidir, ama pancar ektikleri arazide 3 yıl boyunca münavebe bitkileri ekerek toprağı dinlendirmeleri gerekir. Aynı araziden 4 yıllık periyotta yüksek pancar verimi alabilmek için pancar ekimi sonrası ve öncesi ekilecek münavebe ürünleri bellidir. Buğday, arpa, mısır, ayçiçeği. Biz bir üretici iştirakiyiz biz pancara bakıp diğer ürünlerde üreticimize sırtımızı dönemeyiz. Yani bizim üreticimiz, pancarda da dekardan en yüksek verimi almalı, münavebe ekimlerde buğdaydan, arpadan, mısırdan, ayçiçeğinden de almalı. Nasıl dekara pancar tonajı ve şeker veriminde hem tohumluklara verdiğimiz önem hem ziraatında verdiğimiz destekle Konya'yı dünyada ilk sıralara taşıdıysak, pancar münavebesindeki ürünlerin dekara veriminde de üreticimizi ve ülkemiz tarım sektörünü ön sıralara taşımaya kararlıyız. Bu açıdan buğday tohumuyla işe başlamak bizim ortaklarımıza karşı mesuliyetimizdi ve kurucusu olduğumuz üniversitemizden ilk beklentimiz o oldu ve Sayın Başkanımız Recep Konuk'un üniversiteden ilk isteklerinden biri pancarın münavebe ürünlerinin verimini arttıracak çalışmalara süratle başlanması oldu. Öte yandan tarım sektörünü matematiğe benzetirsek, buğday o bilimin 4 temel işlemidir. Buğday hesabını bilmezseniz matematikte ilerleyemezsiniz.? şeklinde konuştu.

Taşpınar, 'Buğday yerleşik tarımın ilk ürünüdür. Konya da dünyada buğdayın ilk üretildiği yerlerden biridir. Yani nerden baksanız 10 bin yılı aşkın bir süredir Konya toprakları buğday üretiyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin halen ekilen, ziraatı yapılan buğday tohumlarının gen kaynağı genelde Anadolu, özelde Konya'dır. Yetiştirilen yüksek verimli buğday tohumluklarının hemen hepsinde bu toprakların izi var. O nedenle gecikmiş de olsak, bu proje yeni bir tohum çeşidi geliştirmeyi hedeflemiyor olsa da bu toprakların bize yüklediği mesuliyet dünyanın en verimli buğday tohumunu anavatanında geliştirmek, üretmek ve bu topraklarda en verimli buğday tarımını yapmaktır. Bu açıdan bu proje bir başlangıçtır ve inşallah devamı daha büyük adımlarla gelecek. Bizim üniversitemizden beklentimiz budur' dedi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, yerli ve milli buğday ıslahında sona geldi
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, yerli ve milli buğday ıslahında sona geldi
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, yerli ve milli buğday ıslahında sona geldi
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, yerli ve milli buğday ıslahında sona geldi

Buğday, Tohum, Tarım, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, yerli ve milli buğday ıslahında sona geldi - Son Dakika


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