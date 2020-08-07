Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden mezun oldular, Torku'da işe başladılar - Son Dakika

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden mezun oldular, Torku'da işe başladılar

KONYA Şeker'in kurucusu olduğu Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan Mühendislik Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden oluşan ilk mezunlar, diplomalarını aldıkları gün Torku'da işbaşı yaptı.

2016-17 Akademik yılında üniversite tercihlerini mezuniyetten sona iş garantisi de veren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nden yana kullanan ve İngilizce Yeterlilik Sınavı'nı geçerek 1.sınıftan eğitimlerine başlayarak 2019-20 Akademik Yılı sonunda diploma almaya hak kazanan öğrencilerden isteyenler eğitim hayatları boyunca yapmaları gereken stajlarını da Anadolu Birlik Holding'in 45 sanayi tesisinde, staj başvurusu için arayış olmadan yaptılar. 45 üretim tesisi, holding merkezi, satış organizasyonu, pazarlama gibi iş hayatının tüm unsurlarını kapsayacak şekilde Anadolu Birlik Holding'in sunduğu imkanlarla teorik eğitimlerini pratikle taçlandıran Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri, bu sabah diplomalarını aldılar, öğleden sonra da işlerinin başına geçtiler. Diplomalarını alır almaz, uzun arayışlar ve yeni sınav maratonuna girmeden mezun oldukları üniversitenin kurucusu Anadolu Birlik Holding'de iş hayatına başlayan gençler, Anadolu Birlik Holding ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin imzaladığı bir diğer protokol çerçevesinde de bir yandan Anadolu Birlik Holding'de çalışırken diğer yandan da yine Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitimlerine devam etmeyi planladıklarını söylediler.

'ÇİFTÇİNİN İŞİ, ÜLKEMİZİN GIDA GÜVENLİĞİ ONLARA EMANET'

Diplomalarını alan öğrenciler ve ailelerini telefonla arayarak tebrik eden Pankobirlik Genel Başkanı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Recep Konuk öğrenciler ve ailelerine şunları söyledi; '2016'da Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin ilk öğrencileri ile eğitime başlaması vesilesi ile düzenlenen törende tüm öğrencilerimizin ailelerine evlatlarınız bize emanet demiştik. 4 yıl göz açıp kapayana kadar geçti. Biz ailelerimizin emanetine sahip çıktık, evlatlarımız da sorumluluklarına sahip çıktılar ve diplomalarını aldılar. Şimdi emanet alma sırası onlarda. Çiftçinin işi, aşı, markası, ülkemizin gıda güvenliği, tüketicinin güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişim hakkı için gösterdiğimiz gayret, meslek büyükleri ile onlara emanet. Eğitimlerini tamamladıkları çatı altında iş hayatına adım attılar. Yetiştikleri yerde inşallah meyve dökmeye başlayacaklar. Eğitim hayatlarındaki başarıları için tebrik ediyor, başarılarını iş hayatında da sürdürmelerini temenni ediyoruz. Diplomalarını alarak mesailerine başlayan gençlerimize aynı çatı altında öğrencilikten iş hayatına uzanan değişiklik nedeniyle hoş geldiniz diyoruz. Torku Ailesi olarak verdiğimiz çiftçinin işini, aşını büyütme, ülkemizden dünyanın en büyük gıda markalarından birini çıkarma gayretimizde bugün işe başlayan kardeşlerimiz ve eğitimlerini Konya Şeker çatısı altında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde sürdürüp, Torku Ailesine gelecek yıllarda katılmaya devam edecek 'çekirdekten yetişme' gençlerimizle bu yarışta adımlarımız daha hızlı ve büyük olacak? dedi.