Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin akademik yıl açılışı yapıldı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin 2019-2020 akademik yılı açılışı gerçekleştirildi.



Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından müzik dinletisi yapıldı ve konuşmalara geçildi.



Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak yaptığı konuşmada, "Bu üniversitede bir akademisyene 7 öğrenci düşüyor. Adı da ihtisas üniversitesi, bunun da hakkını verecek bir yapılanma görüyoruz. Sanayiyle, Konya Şeker'le iç içe olması bakımından da baktığımızda sadece Konya'mızın değil, ülkemizin de göğsünü kabartan bir üniversiteye sahibiz şu anda. Konya da bu anlamda şanslı bir şehir, 5 tane üniversitemiz var, bugün 4. oluyor benim akademik yıl açılışına katıldığım. Bu davetlere koşa koşa geliyoruz, büyük bir keyifle. Böyle ilim yuvalarında olmak, ilimle yatıp kalkan, laboratuvarlarda zaman harcayan, dersler üzerinde kafa yoran öğretim üyelerimizle ve öğrencilerimizle beraber olmak, bizlere büyük bir güç ve enerji veriyor, geleceğimiz adına. Buralarda bu heyecanı, bu enerjiyi bu araştırma tutkusunu gördükçe bizlerde geleceğimiz adına, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği adına ümitleniyoruz. Buralar ilim-irfan yuvaları. Konya'yı ilk tanımladığımızda tabi, tarımın başkenti, diye söylenir, onun için bu üniversite Konya'ya çok yakışmış, emeği geçenlere ben çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Vizyonumuz, alanında ülkemizde birinci, dünyada ise ilk 100 arasında yer alan uluslararası bir araştırma üniversitesi olmaktır"



Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 25 ve 26. Dönen AK Parti Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Sayın Recep Konuk'un kurucusu olduğu 'Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı' tarafından 12.06.2013 tarih ve 6492 sayılı Kanun ile bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuş ve kuruluşu 18 Haziran 2013 tarihli ve 26681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, gıda ve tarım alanında ülkemizin ilk ihtisas üniversitesidir" diye konuştu.



Öğrencilere, teorik eğitimin yanı sıra fabrika, işletme ve uygulama alanlarında pratik yapma imkanı da verildiğini belirten Rektör Çökmüş, "Eğitim-Öğretime hem lisans hem de Yüksek Lisans düzeyinde 2016/2017 Akademik Yılında aynı anda başlamıştır. Bilgiye dayalı Biyo- Ekonomi konsepti çerçevesinde gıda ve tarım alanında ülkemizi uluslararası rekabet edebilecek düzeye taşımak ve yüksek katma değerli ürünlere yönelik bilgi ve insan gücü havuzunun oluşmasına katkı sağlamak temel misyonumuzu oluşturur iken vizyonumuz, alanında ülkemizde birinci, dünyada ise ilk 100 arasında yer alan uluslararası bir araştırma üniversitesi olmaktır. Üniversitemizde halihazırda kanunen 4 fakülte ve 1 meslek yüksekokulu mevcut olup bunlardan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi aktif durumdadır. 2016 yılında 7 Bölüm ile eğitime başladığımız 3 fakültemizde şu an için 11 Bölüm bulunmaktadır. Ortak programlarda eğitim modelimiz T-shape olup öğrencilerimiz YKS ile doğrudan ortak programlara yerleşmekte, 3 yarıyıl sonunda ortak program altında bulunan bölümlerden istediğini herhangi bir kısıt olmadan seçebilmektedir. Bu eğitim modeli ile öğrencilerimiz istedikleri bölümleri daha bilinçli olarak seçebilmekte, bu şekilde memnuniyet derecesi artmakta, aynı zamanda çift anadal (diploma) ve yandal uygulamaları daha da kolaylaşmaktadır" diye konuştu.



"Proje sayısı 2015 yılında 4 iken 2018 yılında 10 kat artarak 41'e yükselmiştir"



Konya Gıda ve Tarım Üniversitesin bu yıl ilk mezunlarını vereceğini de belirten Rektör Çökmüş, "Üniversite sıralamalarında kriterlerden biri olan uluslararası öğrenci sayısı Türkiye genelinde hızla artmakta olup 2014 yılında 48.183 iken 5 Kasım 2019 itibariyle 5 yılda %357 oranında artarak 171.991'e ulaşmıştır. Üniversitelerimizin ve ülkemizin tanıtımı ve temsilinde oldukça önemli olan uluslararası öğrencilere önem vermekteyiz ve ilk öğrencilerimizi kabul etmiş bulunmaktayız. Gerek lisans gerekse lisansüstü programlarımızdan mezun olan öğrencilerimiz için etkin bir takip ve haberleşme sistemi oluşturacağız. Yabancı Dil eğitimi dışındaki lisans ve lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerinin önemli bir kısmı Merkez Binada gerçekleştirilmektedir. Toplam 30.000 m2 kapalı alana sahip merkez binada toplam Konferans Salonları, Amfi ve Dersliklerin yanı sıra Öğrenci ve araştırma Laboratuvarı mevcuttur. 2018 yılında Öğrenci Kulüplerimiz tarafından toplam 30 faaliyet gerçekleştirilmiş olup bunların 26'sı sosyal sorumluluk ve kültürel içerikli, 4'ü gezi niteliğindedir" dedi.



Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin, Stratejik Ürünler Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM) ile Yeni Nesil Gıda Kit ve Referans Madde Araştırma Geliştirme Merkezi (KİT-ARGEM)'in çalışmalarını da anlatan Prof. Dr. Çökmüş, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesindeki bilimsel çalışmalarla projeleri şöyle anlattı: "Yıllar itibariyle KGTÜ adresli toplam yayın sayılarına bakıldığında, aybaşına düşen Web of Science'da yer alan dergilerdeki KGTÜ adresli yayın sayısı 2015 yılında 0.25 iken 2018 yılında 2.42'ye; SCOPUS'da yer alan dergilerdeki KGTÜ adresli yayın sayısı 2015 yılında 0.25 iken 2018 yılında 2.25'e yükselmiştir. Buna paralel olarak da, öğretim üyesi başına düşen SCI, SSCI ve A&HCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış KGTÜ adresli yayın sayısı 2015 yılında 0.167 iken 2018 yılında 0.642'ye yükselmiştir. Üniversite sıralamalarında kullanılan bir diğer kriter de yayınlara yapılan atıf sayıları olup ay başına düşen KGTÜ adresli yayınlara yapılan atıf sayısı Web of Science'da 2016'da 0.33 iken 2019'da 32.33'e, Scopus'da 35.89'a yükselmiştir. Bir diğer deyimle; öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı 2016'da 0.12, 2017'de 1.25, 2018'de 3.52 iken bu değer 2019 yılında 7.25'e yükselmiştir. Üniversite sıralamalarında önemli olan bir diğer kriter de makalelerin yayımlandığı dergilerin etki faktörleri olup 2018 yılında Üniversitemize ait bu değer Türkiye ortalaması olan 0.82'nin 4 katından fazla olup 3.42 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında KGTÜ adresli olarak ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslarda toplam 71 adet bildiri sunulmuş olup bunlardan 61'inin (%86) uluslararası olması Üniversitemizin uluslararası olma çabalarının bir göstergesidir. Akademik personelin yanı sıra öğrencilerimiz de kongre ve yarışmalara katılmakta ve başarılar elde etmektedir. Üniversitemizin hızlı gelişimine paralel olarak Üniversitemiz personeli tarafından yürütülen proje sayısı 2015 yılında 4 iken 2018 yılında 10 kat artarak 41'e yükselmiştir. Bu projelerin büyük bir kısmı ana misyonumuz olan gıda, tarım ve hayvancılık ve ilişkili konulardadır. Örnek olarak bunlardan; gıda tanı kitlerinin geliştirilmesi, biyolojik mücadele, bitki ıslahı ve yerli tohum geliştirme, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, biyoaktif hammadde eldesi ve kullanımı, hayvancılıkta in vitro embriyo yönteminin kullanılması, hayvan yemlerinin geliştirilmesi, yerel ve geleneksel gıda ürünlerinin fabrika boyutunda üretimi, yerel yoğurt starter bakteri kültürlerinin eldesi ve geliştirilmesi sayılabilir. Sonuç itibariyle; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi olarak temel amacımız bir yandan İngilizce ve uluslararası düzeyde eğitim vererek özgüveni ve yetenekleri yüksek mezunlar vererek ülkemizin bu alanda ihtiyaç duyduğu insan gücüne katkı sağlamak ve aynı zaman gıda ve tarım ve ilişkili mühendislik ve sosyal bilim dallarında yenilikçi yaklaşımlarla sektör ve ülke sorunlarının çözümü ve dışa bağımlılığın azaltılması temel hedefimiz olup bu alanda Üniversitemizi ulusal ve uluslararası düzeyde en üst sıralara taşımaktır. Öncelikle Üniversite-Sanayi işbirliğinin ilk kez etkin bir şekilde modellendiği ve desteklendiği Üniversitemizin mimarı ve kurucu başkanı Recep Konuk beye içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyoruz."



"Gelecek nesillere öncü olmak hafife alınacak bir başarı değildir"



Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker de bir konuşma yaptı. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde bir tarım kuruluşu temsilcisi olarak bulunmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirten Kavuneker, "25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanımız Sayın Recep Konuk'un tarım vizyonunu sanırım en güzel bu üniversite karşılıyor, çünkü biliyoruz ki, bu üniversite bilgi üretiyor ve bilgi üretimin de merkezi olacak.



Ben şuna inanıyorum, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin öncülük ettiği bu yol, ülkemizde tarım ve gıdada çok önemli çığırların açılmasına vesile olacaktır. Bu kurumlarla birlikte, nüfusu daha da artan dünyamızda yıldızı parlayacak olan gıda sektörüne tohumdan, zirai üretime, hayvancılıktan çevre uygulamalarına, gıda hammaddesi üretiminden gıda sanayiine, mamul üründen pazarlamasına kadar sürecin bütünü için Türkiye'den bir A takımı oluşturulacaktır. Buradaki öğrencilerimize de özellikle teşekkür ediyorum, zira bu gençlerin ben ülkemizin geleceğine inanan gençler olduğunu düşünüyorum, gıda ve tarım gibi dünyanın bugün için en önemli, en stratejik konusunda teknoloji üretmek, bilgi üretmek, gelecek nesillere öncü olmak hafife alınacak bir başarı değildir. Elbette ki, böyle bir üniversiteyi kuran, Konya Şeker'e ve Genel Başkan Sayın Recep Konuk beyefendiye özellikle de sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin ihtiyacı olan, sektörün ihtiyacı olan, bilim ve teknolojiyi, sanayi ile buluşturan, bu üniversite çiftçilerimizin üniversitesidir, tam bir çiftçi üniversitesidir. Şunu net bir şekilde ifade edebiliriz ki, kar amacıyla kurulmamış, gıda sektörümüze, gıdamızın güvenli kalmasına, tarımımıza, hayvancılığımıza, sanayi ile üniversitenin buluşmasına, teknolojiye katkı yapması için kurulmuştur. Gıda ve Tarım başta olmak üzere, ilgili diğer alanlarda önemli bilimsel ve teknolojik katkılar yapacağına ve ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacağına inancımız tamdır. Türkiye'de, gıda ve tarım alanında ihtisaslaşmış ilk ve tek vakıf üniversitesidir" şeklinde konuştu.



Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde Akademik Yıl Açılışı sonrası ilk dersi ise Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır verdi. Sürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Gıda Sanayinin Gelişme ve Kalkınmada Rolü başlıklı sunumunda Çakır, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.



Ayrıca, programda Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden lisansüstü programlardan mezun olan öğrencilere mezuniyet diplomaları verildi.



Programa, Vali Cüneyit Orhan Toprak, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Şakir Uslu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı Harun Reşat Ersöz ve yöneticileri, fakültelerin dekanları, akademisyenler, çiftçiler ile öğrenciler katıldı. - KONYA