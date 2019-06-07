Son Dakika Haberleri: KONYA GÖRENLERİN ÇIKMAK İSTEMEDİĞİ BAHÇEDE 500 BİN BİTKİ
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KONYA GÖRENLERİN ÇIKMAK İSTEMEDİĞİ BAHÇEDE 500 BİN BİTKİ

1 saat önce

KONYA'da İçerisinde yer alan 19 tür, 55 çeşit ve 500 bin bitki bulunan birbirinden farklı motiflerin bulunduğu ç,çek bahçesi ziyaretçi akınına uğradı.

KONYA GÖRENLERİN ÇIKMAK İSTEMEDİĞİ BAHÇEDE 500 BİN BİTKİ, System.String[]
KONYA'da İçerisinde yer alan 19 tür, 55 çeşit ve 500 bin bitki bulunan birbirinden farklı motiflerin bulunduğu ç,çek bahçesi ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için adeta yarıştığı bahçeden kimse çıkmak istemiyor. Merkez Selçuklu İlçesi'ndeki Selçuklu Belediyesi'ne ait Kelebekler Vadisi'nde aylar süren çaba ardından 19 türde 55 çeşitten oluşan 500 bin fide dikildi. Aralarında petunyadan, sardunyaya, Hüsnü Yusuf'tan, kadifeye binlerce mevsimlik çiçekle donattılan bahçe birçok farklı motiflerle de zenginleştiril. Kelebekler Vadisi Parkındaki Tropikal Kelebek Bahçesinin 10 bin metrekare alanda bulunan bahçede Tavus Kuşu, Selçuklu Motifinden Takılar, süs havuzları, yürüyüş yolları, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi gibi farklı türlerde konsept burasının kısa sürede düğün fotoğrafçılarının akınıa uğraması bekleniyor.
Pazartesi günü dışında haftanın 6 günü 12.00 ve 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan bahçeye gelenler kapanış saatinde buradan ayrılmak istemiyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:22 Kaynak: DHA
Merkez, Selçuklu, Güncel
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