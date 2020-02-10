Konya görgü tanığı anlattı kadir, yoluna devam ederken adam arkasından gelip saldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya görgü tanığı anlattı kadir, yoluna devam ederken adam arkasından gelip saldırdı - Son Dakika

Konya görgü tanığı anlattı kadir, yoluna devam ederken adam arkasından gelip saldırdı

7 saat önce

Kadir'in şiddet gören kadını kurtarırken cinayet işlediği olay yerinde keşif (4)Konya'da dayak yiyen kadını kurtarmak isterken 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanan Kadir Şeker'in karıştığı olayı gören parkın yanındaki binada oturan Meryem Ö., yaşananları anlattı.

Kadir'in şiddet gören kadını kurtarırken cinayet işlediği olay yerinde keşif (4)

Konya'da dayak yiyen kadını kurtarmak isterken 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanan Kadir Şeker'in karıştığı olayı gören parkın yanındaki binada oturan Meryem Ö., yaşananları anlattı. Mutfakta olduğu sırada dışardan duyduğu gürültü üzerine pencereden bakmasıyla olaya şahit olduğunu belirten Meryem Ö., şunları söyledi: "Mutfaktaydım. Dışardan ses geliyordu. Kamelyanın içinde biri, dışarda genç uzun boylu kişiye küfür ediyordu. Çok ağır hakaretler ediyordu. Çocuk onu bıraktı 50- 60 metre uzaklaştı olay yerinden. O küfür eden kişi de, hala çocuğun arkasından küfür ediyordu ve koşup peşinden geldi. Çocuğun boğazına sarıldı, suratına yumruk atıp, tekme attı. Ondan sonra çocukta kendini savunmak için döndü, ona tekme attı. O küfür eden kişi yere düştü. Bir de kamelyadan kadın 'Özgür' diye bağırarak düşen kişinin yanına geldi. Düşen kişi bir daha yerinden kalkamadı. Diğer çocukta yürüdü gitti. Sonra ben ambulansı aradım, polis ve sağlık görevlileri geldi."

Kadir Şeker'in amacının parkta dayak yiyen kadını kurtarmak olduğuna inandığını belirten Meryem Ö., "Çocuğun yürüdüğü yer, o kamelyanın yanı yürüyüş yoludur. Tramvaydan inen herkes oradan geçer. Ben çocuğun kesinlikle suçlu olduğunu düşünmüyorum. Tek amacının kadını kurtarmak olduğunu düşünüyorum. Belki kadını kurtarmasaydı, o adam kadını öldürecekti. Çünkü adam, kadını evde dövmüş ve kadın kaçıp kamelyaya saklanmış. Çocuk hiç küfür falan etmedi. Ona karşılık vermedi. Çünkü o adam, çocuğa ağır hakaretler etmesine rağmen arkasını dönüp gitti. Evine gidiyordu. O kişi tekrar ona gelip saldırdı."

Dün olay yerine yapılan keşfe de tanık olarak katıldığını belirten Meryem Ö., cezaevinden getirilen Kadir Şeker'in bitkin ve yorgun olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Konya görgü tanığı anlattı kadir, yoluna devam ederken adam arkasından gelip saldırdı

Meryem, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:48 Kaynak: DHA
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