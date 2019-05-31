Konya GSİM, yurtta kalan öğrencilere iftar yemeği verdi
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Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 'KYK'da İftar Sevinci' programı kapsamında yurtta kalan üniversite öğrencilerine iftar yemeği verdi.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:15 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 'KYK'da İftar Sevinci' programı kapsamında yurtta kalan üniversite öğrencilerine iftar yemeği verdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün organize ettiği 'KYK'da İftar Sevinci' Programının Konya'daki 5. adresi Ali Ulvi Kurucu
Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu oldu. İftar öncesi programa katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz
, öğrencilerle selamlaşarak sohbet etti. İftarda yurt öğrencilerine Konya Pilavının yanı sıra Osmanlı Şerbeti ikramı yapıldı. Program, iftarın ardından ilahi dinletisiyle sona erdi. Programa Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, yurt müdürleri, memurlar ve öğrenciler katıldı. - KONYA
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