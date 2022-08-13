Sevindik'in dernekleriyle konu hakkında istişare ettiğini dile getiren Taşkın, "Şehit ailelerinin de izni alınarak, bu çalışmayı yürütüyor." dedi.

Türkiye Harp Malulleri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın da Ali Sevindik'i örnek alınması gereken çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Ali Sevindik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya gündem: Beyşehir'de bir kişi şehit mezarlarının başına direk yerleştiriyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.