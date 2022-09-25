CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TESPİHİNİN EŞİ, KONYA'DA SERGİDE - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TESPİHİNİN EŞİ, KONYA'DA SERGİDE

25.09.2022 10:37

KONYA'daki 'Habbeden İmameye Sabır Yolculuğu' sergisinde tespih ustası Zekai Şenyurt'un eserlerinden bir eşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koleksiyonunda bulunan su aygırı dişinden yapılmış padişah figürlü tespih, görücüye çıktı.

KONYA'daki 'Habbeden İmameye Sabır Yolculuğu' sergisinde tespih ustası Zekai Şenyurt'un eserlerinden bir eşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koleksiyonunda bulunan su aygırı dişinden yapılmış padişah figürlü tespih, görücüye çıktı. Sergide altın, gümüş, yakut gibi değerli taş ve malzemelerden yapılan tespihler, sevenlerinin beğenisine sunuldu.

Meram Belediyesi tarafından Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Habbeden İmameye Sabır Yolculuğu? isimli tespih sergisi açıldı. Bugün sona erecek sergide altın, gümüş, yakut gibi değerli taşlar ve malzemelerden yapılan tespihler, özel cam bölmelerde yer alıyor. Koleksiyonerler ve tespih ustaları, eserlerine değer biçemediklerini söyledi.

Tespih ustalarından Zekai Şenyurt'un eserlerinden bir eşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koleksiyonunda bulunan su aygırı dişinden yapılmış padişah figürlü tespih de sergileniyor. Koleksiyonundan birkaç tespihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini söyleyen Şenyurt, Koleksiyonumdaki tüm eserler bana ait. Eserlerde tamamen değerli malzemelerden oluşan ve üzerlerine değerli taşlar ve altınla süsleme yapılıp hazırlanmış tespihler. Cumhurbaşkanımıza padişah portreli başta olmak üzere birkaç tane daha tespih hediye ettik. Cumhurbaşkanımızın da çok güzel bir koleksiyonu var. Kendisi de tespihi çok seviyor. Farklı ağaç çeşitleri ve yaşayan değil yaşamını yitirmiş canlılardan elde edilen malzemelerle tespihlerimizi yapıyoruz. Mamut dişi, su aygırı dişi, mercan, firuze gibi malzemeler kullanıyoruz. Su aygırı da belli bir oranda avlanması serbest olan bir canlı dedi.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TESPİHİNİN EŞİ, KONYA'DA SERGİDE - Son Dakika

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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TESPİHİNİN EŞİ, KONYA'DA SERGİDE - Son Dakika
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