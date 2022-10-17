"Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını 20-12 önde kapattı. İkinci yarıda konuk takım dirençli bir oyun ortaya koysa da temsilcimiz 21 sayı, rakip ise 18 sayı buldu. Geçtiğimiz sezon galibiyet serisiyle rakiplerine şans vermeyen sarı-siyahlı takım sezonun açılış maçında oynadığı karşılaşmayı 41-30 kazandı. Konya Büyükşehir Belediyespor 2. haftada İstanbul deplasmanında Zeytinburnu Irmak Spor Kulübü ile karşılaşacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Konya gündem haberi: Konya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı sezona galibiyetle başladı - Son Dakika

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