Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Yunus Baytar idaresindeki 42 BU 069 plakalı otomobil, Seydişehir- Bozkır kara yolu Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde, Ali Şölen'in kullandığı 42 K 8754 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Şölen ve eşi Huriye Şölen ile diğer araç sürücüsü Baytar yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika