Konya gündem haberi... Yunak'ta helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Konya gündem haberi... Yunak'ta helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

18.10.2022 18:08

Konya gelişmesine göre Konya'nın Yunak ilçesinde kara yollarında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Konya'nın Yunak ilçesinde kara yollarında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde trafik kurallarını ihlalinin önüne geçilmesi amacıyla havadan denetim yapıldı.

Denetimde İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin İmren koordinesindeki görevliler çevre il ve ilçelere bağlantılı kara yolları üzerinde kural ihlali yapan sürücüleri helikopterle tespit etti.

Yerden jandarma ekiplerinin de destek verdiği helikopterli denetimde yaklaşık 300 araç ve sürücü kontrol edildi.

Trafik kurallarına uymadığı belirlen sürücüler, kara yollarındaki uygulama noktalarındaki ekiplere telsizle bildirilerek haklarında cezai işlem uygulandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Yunak, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya gündem haberi... Yunak'ta helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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