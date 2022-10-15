Deniz ve beraberindekiler Harman Pınar Mahallesi 'nde elma üreticisi Ali Öncü ve elma toplayan işçileri ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Konya gündem haberleri... Bozkır'da '15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü' dolayısıyla çiftçiler ziyaret edildi - Son Dakika

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