Bozkır Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla elma toplayan çiftçilerle bir araya geldi.
Deniz ve beraberindekiler Harman Pınar Mahallesi'nde elma üreticisi Ali Öncü ve elma toplayan işçileri ziyaret etti.
Deniz, kadın çalışanların "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü"nü kutlayarak hediye taktim etti.
Program Kaymakam Deniz ile işçilerin elma toplamasının ardından sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Konya gündem haberleri... Bozkır'da '15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü' dolayısıyla çiftçiler ziyaret edildi - Son Dakika