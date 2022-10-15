4 milyon 610 bin makaron ele geçirildi

Yapılan aramada, 4 milyon 610 bin makaron, 15 bin doldurulmuş sigara, 2 bin 852 sökülmüş TAPDK bandrolü ile 250 paket sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

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