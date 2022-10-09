Konya gündem haberleri | Konya'da bıçaklanan kişi sığındığı fırında öldü - Son Dakika
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Konya gündem haberleri | Konya'da bıçaklanan kişi sığındığı fırında öldü

09.10.2022 17:22
Konya gündem haberleri | Konya'da bıçaklanan kişi sığındığı fırında öldü

Konya haberlerine göre Konya'da bıçaklanan kişi, sığındığı fırında hayatını kaybetti.

Konya'da bıçaklanan kişi, sığındığı fırında hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi Orkide Sokak'ta R.D. (34) tarafından bıçaklanan Süleyman Durmuş (46) yaralandı.

Durmuş, yaralı halde yakınlardaki bir etli ekmek fırınına sığındıktan sonra yere yığıldı.

Fırın çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede boğazından bıçaklanan Durmuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Maktulün kayınbiraderi olduğu tespit edilen zanlı, polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Olayın ikili arasındaki alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Süleyman Durmuş, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya gündem haberleri | Konya'da bıçaklanan kişi sığındığı fırında öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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