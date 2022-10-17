Bisiklet hırsızlığı yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

Konya'da çok sayıda bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı ileri sürülen şüpheli, tutuklandı.
Merkez Selçuklu ilçesinde bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi.
Onlarca güvenlik kamerasını saatlerce inceleyen polis ekipleri, görüntülerden 5 ayrı bisiklet hırsızlığı şüphelisinin de Burak E. olduğunu belirledi.
Ekiplerin yaptığı saha çalışması sonucunda şüpheli, bir çay bahçesinde yakalandı.
İfadesinde çaldığı bisikletleri tanımadığı kişilere sattığını söylediği öğrenilen şüpheli Burak E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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