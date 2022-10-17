Konya haberleri... Konya'da canlı mühre ile şahin avlayan iki kişiye toplam 45 bin lira ceza kesildi

Kaynak: AA

Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bisiklet hırsızlığı yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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