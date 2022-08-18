Konya gündem haberleri... Konya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası verildi - Son Dakika
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Konya gündem haberleri... Konya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası verildi

18.08.2022 17:20
Konya gündem haberleri... Konya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası verildi

Konya yerel gündem haberine göre Konya'da evinde pitbull cinsi köpek besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası kesildi.

Konya'da evinde pitbull cinsi köpek besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'nde bir kişinin pitbull cinsi köpek beslediği ihbarını aldı.

Polis ekipleriyle eve gelen Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, kaydı bulunmayan köpeği alarak barınağa götürdü.

Kayıt altına alınmadan pitbull cinsi köpeği besleyen Ali Ş'ye 14 bin 982 lira para cezası verildi.

YORUMLAR
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Konya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası verildi Konya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası verildi Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ocağındaki doktor yaptı Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ocağındaki doktor yaptı Yapımı süren Yeşildere Göleti tamamlandığında 1420 dekar arazi sulanacak Yapımı süren Yeşildere Göleti tamamlandığında 1420 dekar arazi sulanacak
Kaynak: AA

Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya gündem haberleri... Konya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya gündem haberleri... Konya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası verildi - Son Dakika
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