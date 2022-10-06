Konya gündem haberleri... Konya'da TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Konya gündem haberleri... Konya'da TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

06.10.2022 13:29
Konya gündem haberleri... Konya'da TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya haberleri... KONYA'nın Akşehir ilçesinde, TIR'ın çarpmasıyla hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ergün Yılmaz yaşamını yitirdi, yanındaki Yakup S. de yaralandı.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, TIR'ın çarpmasıyla hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ergün Yılmaz yaşamını yitirdi, yanındaki Yakup S. de yaralandı.

Kaza, dün akşam Akşehir-Afyonkarahisar yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Raşit A. yönetimindeki 42 ANZ 801 plakalı TIR, iddiaya göre, kavşağa kontrolsüz çıkan Ergün Yılmaz'ın kullandığı 31 AHU 837 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Ergün Yılmaz ve yanındaki Yakup S., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ergün Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Yakup S.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. TIR şoförü Raşit A., gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Ergün Yılmaz, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya gündem haberleri... Konya'da TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya gündem haberleri... Konya'da TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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