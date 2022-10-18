Konya gündem haberleri: Konya'da üç aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya gündem haberleri: Konya'da üç aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

18.10.2022 22:30
Konya gündem haberleri: Konya'da üç aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Konya haberi: Konya'nın Ilgın ilçesinde biri işçi servisi üç aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde biri işçi servisi üç aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Konya'dan işçi getiren İ.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen servis midibüsü, ilçe merkezindeki Eski Emniyet Kavşağı'nda H.Z'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis midibüsü, R.U. yönetimindeki karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen hafif ticari araca vurdu.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan B.Ç, M.T, Y.Ö, M.A, M.A, Y.U. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Konya Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi Son dakika haber: Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi Konya gündem haberi... Yunak'ta helikopter destekli trafik denetimi yapıldı Konya gündem haberi... Yunak'ta helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Kaynak: AA

Ilgın, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya gündem haberleri: Konya'da üç aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:14 Karamollaoğlu, "6'lı masa ne zaman aday çıkaracak?" sorusunu yanıtladı: 2 gün içinde adayımızı açıklarız
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 04:41:11. #1.12#
SON DAKİKA: Konya gündem haberleri: Konya'da üç aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement