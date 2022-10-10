Sahiplendiği 3 köpeğin ölümüne neden olan sürücülerden şikayetçi oldu

Kaynak: AA

Tragger, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya gündem haberleri: Konya'da yol uygulamasında uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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