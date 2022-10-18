Konya gündem haberleri... Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan öğrencilere yardım

Konya bölgesinden gelen habere göre Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımında bulunuldu.

Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımında bulunuldu. Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odasının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkılarıyla ihtiyaç sahibi 700 öğrenciye dağıtılması planlanan kışlık botlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi. Konuya ilişkin bilgi veren, Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Küçük öğrencilere başarılı bir öğretim yılı temennisinde bulunarak, "Bölgede eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 700 çift kışlık bot teslim ettik. Başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na, ilçe kaymakamımız Sayın Deniz Pişkin'e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. İhtiyaç sahibi öğrencilere botların dağıtım için düzenlenen programa Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Milli Eğitim Müdür Tahir Kibar ve okul idarecileri katıldı.

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