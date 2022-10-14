Faruk Sofuoğlu'nun yapımcısı olduğu, Tekin Duman ve Çınar Şahin'in yazdığı oyun, İstanbul Meydan Sahnesi oyuncuları tarafından sahnelendi.

Kaynak: AA

Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya gündem: Karapınar'da 'Hayat Kime Güzel' adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

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