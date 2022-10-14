Konya gündem: Karapınar'da "Hayat Kime Güzel" adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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Konya gündem: Karapınar'da "Hayat Kime Güzel" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

14.10.2022 14:48
Konya gündem: Karapınar'da "Hayat Kime Güzel" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Konya haberler... Konya'nın Karapınar ilçesinde, "Hayat Kime Güzel" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, "Hayat Kime Güzel" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Karapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün kültür sanat programları kapsamında sergilenen oyun, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Faruk Sofuoğlu'nun yapımcısı olduğu, Tekin Duman ve Çınar Şahin'in yazdığı oyun, İstanbul Meydan Sahnesi oyuncuları tarafından sahnelendi.

İki perdelik oyunun, öğrencilere ve vatandaşlara iki gösterimi yapıldı.

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Kaynak: AA

Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya gündem: Karapınar'da 'Hayat Kime Güzel' adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya gündem: Karapınar'da "Hayat Kime Güzel" adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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