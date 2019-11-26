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Konya gündüz öğretmenler günü'nü kutladı, gece kalp krizinden öldü

6 saat önce

Gündüz Öğretmenler Günü'nü kutladı, gece kalp krizinden öldüKonya'nın Beyşehir ilçesinde, dün öğlen düzenlenen '24 Kasım Öğretmenler Günü' programına katılan, 28 yıllık Almanca öğretmeni Emin Alkan (51), gece geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Gündüz Öğretmenler Günü'nü kutladı, gece kalp krizinden öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dün öğlen düzenlenen '24 Kasım Öğretmenler Günü' programına katılan, 28 yıllık Almanca öğretmeni Emin Alkan (51), gece geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Beyşehir'de oturan ve Fetullah Bayır Fen Lisesi'nde görev yapan Emin Alkan, dün '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla Beyşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına katıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Alkan, saat 01.00 sıralarında, fenalaşması üzerine Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Alkan için bugün Eşrefoğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Alkan'ın meslektaşları, öğrenciler ve yakınları katıldı. Emin Alkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından memleketi Denizli'ye gönderildi.

Konya gündüz öğretmenler günü'nü kutladı, gece kalp krizinden öldü

Kalp Krizi, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:04 Kaynak: DHA
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