'Konya Günleri'nde Karatay Belediyesi standına büyük ilgi

Konyalılar Federasyonu tarafından 18-21 Ekim tarihleri arasında İzmir'de 'Konya Günleri, Anadolu Yöresel Ürünler' etkinliği gerçekleştirilirdi.



Etkinlik kapsamında Karatay Belediyesinin İzmir Bostanlı Pazar Yeri'nde (BOSPA) açtığı stant büyük ilgi gördü. Standı gezen vatandaşlar, Karatay Belediyesinin hayata geçirdiği projelerin yanı sıra ilçenin tarihi ve kültürel yerleri hakkında bilgi aldı.



Öte yandan, standı gezen ziyaretçilere ise Konya ve Karatay'ı anlatan broşür ve kitapçıklar dağıtıldı. Bununla birlikte ziyaretçilere, Hazreti Mevlana Türbesi'nde yer alan Kubbe-i Hadra figürü ve Karatay'ın tarihi yerlerinin olduğu boyama kitapları ile akide şekeri hediye edildi. - KONYA