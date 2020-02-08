Konya gürcistan'a kaçan cinayetinin zanlısı, tır'ın dorsesinin gizli bölümünde yakalandı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya gürcistan'a kaçan cinayetinin zanlısı, tır'ın dorsesinin gizli bölümünde yakalandı-2 - Son Dakika

Konya gürcistan'a kaçan cinayetinin zanlısı, tır'ın dorsesinin gizli bölümünde yakalandı-2

6 saat önce

KONYA Gürcistan'a kaçan cinayetinin zanlısı, TIR'ın dorsesinin gizli bölümünde yakalandı-2 (ARŞİV EKİ-TÜTÜN SARMA TARTIŞMASI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI)

KONYA Gürcistan'a kaçan cinayetinin zanlısı, TIR'ın dorsesinin gizli bölümünde yakalandı-2 (ARŞİV EKİ-TÜTÜN SARMA TARTIŞMASI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI)

Konya gürcistan'a kaçan cinayetinin zanlısı, tır'ın dorsesinin gizli bölümünde yakalandı-2

Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:17 Kaynak: DHA
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