Konya gürcistan'a kaçan cinayetinin zanlısı, tır'ın dorsesinin gizli bölümünde yakalandı-2 - Son Dakika

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Konya gürcistan'a kaçan cinayetinin zanlısı, tır'ın dorsesinin gizli bölümünde yakalandı-2
6 saat önce
KONYA Gürcistan'a kaçan cinayetinin zanlısı, TIR'ın dorsesinin gizli bölümünde yakalandı-2 (ARŞİV EKİ-TÜTÜN SARMA TARTIŞMASI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI)
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:17 Kaynak: DHA
KONYA Gürcistan'a kaçan cinayetinin zanlısı, TIR'ın dorsesinin gizli bölümünde yakalandı-2 (ARŞİV EKİ-TÜTÜN SARMA TARTIŞMASI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI)
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