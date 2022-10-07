Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde, şoförlere uymaları gereken kuralları, trafikte karşılaşacakları zorluklar, kaza durumunda ortaya çıkacak olumsuz koşullar, dikkat edilmesi gereken hususlar ve öğrencilerin güvenli bir şekilde evlerinden okullarına ve de okullarından evlerine dönmelerinin önemi anlatıldı.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya haber... Beyşehir'de öğrenci taşıyan servislerin sürücülerine seminer verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.