İlçe Müftüsü Veysel Kükrek ve beraberindekiler "Peygamberimiz, cami ve irşat" teması çerçevesinde kutlanan hafta etkinlikleri çerçevesinde ilçede yaşayan şehit aileleriyle bir araya geldi.

Beyşehir ilçesinde vatandaşların daha sağlıklı yaşam sürebilmesi için düzenlenen eğitim çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Beyşehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya haber! Beyşehir'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.