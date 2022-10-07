Konya haber! Beyşehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Konya haber! Beyşehir'den kısa kısa

07.10.2022 12:20
Konya haber! Beyşehir'den kısa kısa

Konya haberlerine göre Beyşehir ilçesinde vatandaşların daha sağlıklı yaşam sürebilmesi için düzenlenen eğitim çalışmaları devam ediyor.

Beyşehir ilçesinde vatandaşların daha sağlıklı yaşam sürebilmesi için düzenlenen eğitim çalışmaları devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı eğitim biriminde görev yapan sağlık görevlileri, Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Görevliler hastalıklar hakkında mahalle sakinlerine bilgilendirmelerde bulundu, erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekti.

Beyşehir ilçesinde şehit aileleri ziyaret edildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ziyaret edildi.

İlçe Müftüsü Veysel Kükrek ve beraberindekiler "Peygamberimiz, cami ve irşat" teması çerçevesinde kutlanan hafta etkinlikleri çerçevesinde ilçede yaşayan şehit aileleriyle bir araya geldi.

Kükrek, sohbet ettiği şehit ailelerinin Mevlit Kandilini tebrik etti.

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Kaynak: AA

Beyşehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya haber! Beyşehir'den kısa kısa - Son Dakika

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