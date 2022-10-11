Deniz, okulun spor salonundaki programda yaptığı konuşmada, " Mardin 'den, İstanbul 'dan, Şırnak 'tan, Gaziantep 'ten, Giresun 'dan gelen bu memleketin gençleri her daim himayemiz altında olacak. Aileniz, abiniz, kardeşiniz olarak sizlere hiçbir zaman anne babanızın eksikliğini hissettirmemek için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Giresun, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya haber | Bozkır Kaymakamı Deniz, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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