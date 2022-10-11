Konya haber | Bozkır Kaymakamı Deniz, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Konya haber | Bozkır Kaymakamı Deniz, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

11.10.2022 13:49
Konya haber | Bozkır Kaymakamı Deniz, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Konya haberleri... Bozkır Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, Bozkır Meslek Yüksekokulu'ndaki üniversite öğrencileriyle müzik etkinliğinde buluştu.

Bozkır Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, Bozkır Meslek Yüksekokulu'ndaki üniversite öğrencileriyle müzik etkinliğinde buluştu.

Deniz, okulun spor salonundaki programda yaptığı konuşmada, " Mardin'den, İstanbul'dan, Şırnak'tan, Gaziantep'ten, Giresun'dan gelen bu memleketin gençleri her daim himayemiz altında olacak. Aileniz, abiniz, kardeşiniz olarak sizlere hiçbir zaman anne babanızın eksikliğini hissettirmemek için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Etkinlikte öğrencilere, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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Kaynak: AA

Giresun, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya haber | Bozkır Kaymakamı Deniz, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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