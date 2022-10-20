Konya haber! Konya'da 7 suçtan aranan şahıs hurdalıkta yakalandı

Konya'da 7 farklı suçtan aranan şüpheli, kağıt toplama işi yapan arkadaşıyla gittiği hurdalıkta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ve Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, 7 farklı gasp ve hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin Burhan A. olduğu tespit edildi. Şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheli Burhan A'nın kağıt toplayıcılığı yapan bir arkadaşı ile Karatay ilçesi Hacıyusuf Mescid Mahallesinde bulunan hurdalığa gittiğini tespit etti. Karatay Araştırma ve Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Burhan A'yı arkadaşının kağıt satmak için gittiği iş yerine baskın yaparak yakaladı. Gözaltına alınan Burhan A'nın evinde yapılan aramada, çalıntı 1 adet televizyon ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli Konya Numune Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KONYA