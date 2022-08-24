Konya haber: Konya'da eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı - Son Dakika
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Konya haber: Konya'da eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı

24.08.2022 19:44
Konya haber: Konya'da eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı

Edinilen Konya haberine göre Konya'nın Çumra ilçesinde eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

Konya'nın Çumra ilçesinde eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

Hüsnü G. (47) Karkın Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Sanem G. (45) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüsnü G, kaçmak isteyen eşini bahçede tüfekle vurdu.

Başından vurulan Sanem G. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen savcıya eşini öldürdüğünü itiraf eden Hüsnü G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Sanem G'nin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Kaynak: AA

Karkın, Çumra, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya haber: Konya'da eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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