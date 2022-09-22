Konya haber... Konya'da 'kaçak telefon' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Konya haber... Konya'da 'kaçak telefon' operasyonu: 5 gözaltı

22.09.2022 12:39
Konya haber... Konya'da 'kaçak telefon' operasyonu: 5 gözaltı

Gelen Konya haberlerine göre KONYA'da, cep telefonu kaçakçılığı yapılan 10 iş yerine operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

KONYA'da, cep telefonu kaçakçılığı yapılan 10 iş yerine operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerde kaçak 278 cep telefonu ile 13 aksesuarı bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde cep telefonlarının kaçak yolla elde edilip, satışının yapıldığı 10 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi, gözaltına alınırken, farklı marka ve modellerde gümrük kaçağı 278 cep telefonu ile 13 telefon aksesuarı ele geçirildi. ?


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya haber... Konya'da 'kaçak telefon' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya haber... Konya'da 'kaçak telefon' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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