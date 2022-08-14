Konya haber | Konya'da kamyonetin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 3 kişi öldü - Son Dakika
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Konya haber | Konya'da kamyonetin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 3 kişi öldü

14.08.2022 00:09
Konya haber | Konya'da kamyonetin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 3 kişi öldü

Konya haberleri: Konya'da kamyonetin seyir halindeki tıra çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da kamyonetin seyir halindeki tıra çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Samet Pullu idaresindeki 52 AAD 935 plakalı kamyonet Konya- Karaman kara yolunun 20'inci kilometresinde, Mustafa Çelik yönetimindeki 33 DNJ 26 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü Pullu ile ve aynı araçtaki Afganistan uyruklu Najmuddın Rahmanoul ve Mohamad Sharıf Azizi yaşamını yitirdi.

Olay yeri incelemesinin ardından cesetler, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli aksama yaşandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Çelik, Karaman, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya haber | Konya'da kamyonetin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 3 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya haber | Konya'da kamyonetin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 3 kişi öldü - Son Dakika
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