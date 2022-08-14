Kazada, kamyonet sürücüsü Pullu ile ve aynı araçtaki Afganistan uyruklu Najmuddın Rahmanoul ve Mohamad Sharıf Azizi yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Mustafa Çelik, Karaman, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya haber | Konya'da kamyonetin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 3 kişi öldü - Son Dakika

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