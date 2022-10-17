"Kış Spor Okulları'nda faaliyet gösterecek branşlar, futbol, basketbol , badminton, hentbol, satranç, tekvando, yüzme, kick boks, masa tenisi, okçuluk, voleybol , wushu, jimnastik, futsal, oryantiring, kort tenisi, dart, boks, halk oyunları, halter, kano, güreş, karate, bocce, judo, muaythai. 23 Ekim'e kadar devam edecek ve 24 Ekim'de başlayacak eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 'basvuru.sporkonya.com.tr' adresi üzerinden yapabilir. Kayıtla ilgili tüm detaylı bilgiye 444 55 42 numaralı hattan ulaşılabilir."

Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya haber: Konya'da Kış Spor Okulları için kayıtlar sürüyor - Son Dakika

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