Konya haber: Konya'da Kış Spor Okulları için kayıtlar sürüyor - Son Dakika
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Konya haber: Konya'da Kış Spor Okulları için kayıtlar sürüyor

17.10.2022 13:16
Konya haber: Konya'da Kış Spor Okulları için kayıtlar sürüyor

Konya haber: Konya Büyükşehir Belediyesinin merkez dışındaki 28 ilçede 6-16 yaşındaki öğrenciler için "Haydi Spora" sloganıyla düzenlediği spor okullarının kış dönemi kayıtları devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin merkez dışındaki 28 ilçede 6-16 yaşındaki öğrenciler için "Haydi Spora" sloganıyla düzenlediği spor okullarının kış dönemi kayıtları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kış Spor Okulları'nda eğitimlerin 26 branşta, 40 spor tesisinde, alanında uzman 140 spor eğitmeni eşliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, faaliyetlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Kış Spor Okulları'nda faaliyet gösterecek branşlar, futbol, basketbol, badminton, hentbol, satranç, tekvando, yüzme, kick boks, masa tenisi, okçuluk, voleybol, wushu, jimnastik, futsal, oryantiring, kort tenisi, dart, boks, halk oyunları, halter, kano, güreş, karate, bocce, judo, muaythai. 23 Ekim'e kadar devam edecek ve 24 Ekim'de başlayacak eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 'basvuru.sporkonya.com.tr' adresi üzerinden yapabilir. Kayıtla ilgili tüm detaylı bilgiye 444 55 42 numaralı hattan ulaşılabilir."

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya haber: Konya'da Kış Spor Okulları için kayıtlar sürüyor - Son Dakika

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