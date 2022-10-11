Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen 9 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Konya haber! Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika