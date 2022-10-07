Konya haberleri... Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Konya haberleri... Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

07.10.2022 10:03

Konya haberler... Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi Kovalamaca sonucu durdurulan 2 araçta ele geçirilen uyuşturucu hapların Konya'da miktar ve değer bakımından en yüksek rakam olduğu öğrenildiKONYA Konya'da polisle uyuşturucu tacirleri arasında yaşanan...

Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kovalamaca sonucu durdurulan 2 araçta ele geçirilen uyuşturucu hapların Konya'da miktar ve değer bakımından en yüksek rakam olduğu öğrenildi

KONYA Konya'da polisle uyuşturucu tacirleri arasında yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan 2 araçta hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçlardaki 1'i kadın 4 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu miktarının Konya'da ele geçirilen miktar ve değer bakımından en yüksek rakam olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri uyuşturucu batağına çekmek isteyen zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. "Kökünü Kurutma" parolasıyla çalışmalarını sürdüren narkotik ekipleri, kent merkezine giriş ve çıkış noktalarında yapılan yol uygulamasında 2 araca dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan 2 aracın sürücünün kaçması üzerine kovalamaca başladı. Öncü ve arttı vaziyette kaçan araçlar yaşanan kovalamacanın ardından kontrollü bir şekilde durduruldu. Araçlarda bulunan İbrahim Direk, İsmail Direk, Mahmut Çalışkan ve Hanım Gezer etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Konya'da yakalanan en yüksek uyuşturucu hap miktarı

Kovalamaca sonucu durdurulan 2 araç incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Alex' ile araçlarda yapılan aramada, araçların çeşitli bölmelerine zulalanmış paketler halinde 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu hapların miktar ve değer bakımından Konya'da yakalanan en yüksek rakam olduğu öğrenildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek ve Kullanmak suçlarından gözaltına alınan İbrahim Direk, İsmail Direk, Mahmut Çalışkan ve Hanım Gezer çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Tragger, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya haberleri... Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya haberleri... Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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