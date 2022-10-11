Son dakika haberi | Bıçaklı kavgada eniştesini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bıçaklı kavgada eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

11.10.2022 10:20

Son dakika haberine göre Konya'nın Karatay ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan kayınbirader tutuklandı.

Konya'nın Karatay ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan kayınbirader tutuklandı.

Doğuş Mahallesi Orkide Sokak'ta Durmuş Süleyman'ın (46) 2 gün önce bıçaklandıktan sonra sığındığı fırında yaşamını yitirmesiyle ilgili yakalanan Ramazan D'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde, alacak meselesi nedeniyle eniştesini bıçakladığını söylediği öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bıçaklı kavgada eniştesini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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