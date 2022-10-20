Konya haber... Seydişehir'de anaokulu ve ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi - Son Dakika
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Konya haber... Seydişehir'de anaokulu ve ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi

20.10.2022 13:28
Konya haber... Seydişehir'de anaokulu ve ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi

Konya haberleri: Seydişehir İlçesi Sağlık Müdürlüğü tarafından ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Seydişehir İlçesi Sağlık Müdürlüğü tarafından ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Seydişehir Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan diş hekimleri ve sağlık personeli, ilçedeki okullarda eğitim gören anasınıfı ve ilkokul öğrencilerini okullarda ziyaret ederek sağlıklı ağız ve diş bakımı hakkında bilgiler verdi.

Seydişehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Özer, "Sağlıklı dişlere sahip olmak için önce beslenmemize ve diş fırçalamaya dikkat etmemiz gerekir. Bunların yetersiz kaldığı yerde diş minesini güçlendirmemiz ve çürükleri tedavi etmemiz gerekir. Biz de Bakanlığımızın kararıyla okul çağındaki çocuklarımıza florlama yapıyoruz. Ağız diş sağlığı birimi personellerimizle ana sınıfı, ilkokul öğrencilerini kapsayan 2 dönem tarama çalışmalarımıza ve ağız diş sağlığı eğitimlerimize başladık. Diş tarama ve florlu vernik uygulamalarımız yaz tatiline kadar devam edecek." dedi.

???????Ağız ve diş sağlığı taraması çalışmaları kapsamında öğrencilere sağlık personelleri tarafından, flor jel uygulaması yapılarak diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Konya haber... Seydişehir'de anaokulu ve ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi - Son Dakika

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