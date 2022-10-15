Konya haberi... Beyşehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Konya haberi... Beyşehir'den kısa kısa

15.10.2022 16:22
Konya haberi... Beyşehir'den kısa kısa

Konya haberlerine göre Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarlalardaki kambur böceği için araştırma ve inceleme başlattığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarlalardaki kambur böceği için araştırma ve inceleme başlattığı bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın en önemli hububat üretim merkezlerinden birisinin Beyşehir olduğu belirtildi.

Buğday ve arpa ekim döneminin geldiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tarım zararlılarından olan kambur böceğine yönelik tarlalarda araştırma ve inceleme yapılıyor. Ekim döneminde toprak altındaki taneleri kemirerek, hasada yakın günlerde de yine tanelerle beslenerek hububat alanlarında zararlı olur. Önceden varlığı bilinen tarlalarda tohum ilaçlaması şeklinde mücadele yapılabilir. Çiftçilerimize bereketli sezonlar diliyoruz."

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği kuruldu

Beyşehir ilçesinde yaşayan kadınlar, Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği çatısı altında bir araya geldi.

Beyaz Park'ta düzenlenen basın tanıtım ve tanışma toplantısında konuşan Dernek Başkanı Saniye Göker, Beyşehir'de derneğin kuruluşunda yola iki kadın olarak çıktıklarını, zaman içinde kadınlardan oluşan bölgede büyük bir destek kitlesine ulaştıklarını söyledi.

Derneğin amacının yardımlaşma ve dayanışma olduğunu vurgulayan Göker, "Derneğimizi kuralı 1,5 ay oldu. Yaklaşık 50'ye yakın aileye yardımcı olduk. Çocuklarımızın okul kıyafetlerinin alınmasına yardımcı olduk. 10 öğrencimize burs veriyoruz. Yani bunların hepsi 1,5 ay içerisinde gerçekleşti. Burada toplanma amacımız da tamamen bir ve beraber olduğumuzu belirtmek." ifadesini kullandı. ???????

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Kaynak: AA

Beyşehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya haberi... Beyşehir'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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