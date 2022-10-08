Konya haberi: Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Sözen yeniden seçildi - Son Dakika
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Konya haberi: Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Sözen yeniden seçildi

08.10.2022 14:30
Konya haberi: Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Sözen yeniden seçildi

Konya yerel gündem haberine göre Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Mustafa Sözen yeniden getirildi.

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Mustafa Sözen yeniden getirildi.

Seçimlerde,Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi.

Yapılan oylamada, yeniden başkan seçilen Mustafa Kemal Sözen, üyelere teşekkür etti.

Meclis Başkanlığına Hüseyin Çevik'in seçildiği Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nda; Yılmaz Peker, Fatih Alp, Halil Türkoğlu ve Murat Zararsız yer aldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Sözen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya haberi: Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Sözen yeniden seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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