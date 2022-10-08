Konya haberi: Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Sözen yeniden seçildi

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Mustafa Sözen yeniden getirildi.
Seçimlerde,Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi.
Yapılan oylamada, yeniden başkan seçilen Mustafa Kemal Sözen, üyelere teşekkür etti.
Meclis Başkanlığına Hüseyin Çevik'in seçildiği Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nda; Yılmaz Peker, Fatih Alp, Halil Türkoğlu ve Murat Zararsız yer aldı.
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