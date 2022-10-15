Konya 3. sayfa: Konya'da 4 milyon 610 bin adet makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Konya 3. sayfa: Konya'da 4 milyon 610 bin adet makaron ele geçirildi

15.10.2022 11:02

Konya haberleri: Konya'da 4 milyon 610 bin adet makaron ele geçirildi Konya'da polis ekiplerin iş yerinde, tırda ve otomobilde yaptığı aramalarda 4 milyon 610 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da 4 milyon 610 bin adet makaron ele geçirildi

KONYA - Konya'da polis ekiplerin iş yerinde, tırda ve otomobilde yaptığı aramalarda 4 milyon 610 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının engellenmesi ve haksız kazancın önüne geçilmesi amacıyla 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlarına yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde bir tırı şüphe üzerine takibe aldı. Yapılan takipte tırın merkez Karatay ilçesi Şekerciler Sanayi Sitesinde bir iş yerine kaçak sigara ve makaron indirdiği esnada KOM ekipleri baskın yaparak şüphelileri suçüstü yakaladı. İş yerinde, tırda ve bir otomobilde yapılan aramada toplamda 4 milyon 610 bin adet bandrolsüz makaron, 15 bin adet doldurulmuş sigara, 250 paket kaçak sigara ve 2 bin 852 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

Kaçakçılıkla Mücadele, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya 3. sayfa: Konya'da 4 milyon 610 bin adet makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya 3. sayfa: Konya'da 4 milyon 610 bin adet makaron ele geçirildi - Son Dakika
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