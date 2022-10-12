İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin koordinesinde, "hırsızlık, kasten yaralama, silahla tehdit, şantaj, yağma, dolandırıcılık" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlüler ile aranan şüphelilerin yakalanması için kent genelinde operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya haberi! Konya'da aralarında hükümlülerin de bulunduğu 123 firari yakalandı - Son Dakika

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